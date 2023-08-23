Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor
  • 23.08.2023 14:14
  • Giriş: 23.08.2023 14:14
  • Güncelleme: 23.08.2023 14:23
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sezonun üçüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak

25 Ağustos Cuma

• 21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan

26 Ağustos Cumartesi

• 19.15 Kasımpaşa-Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu

• 19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

• 21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: Ümit Öztürk

27 Ağustos Pazar

• 19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Turgut Doman

• 19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

• 21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

BirGün'e Abone Ol