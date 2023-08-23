Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sezonun üçüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak
25 Ağustos Cuma
• 21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan
26 Ağustos Cumartesi
• 19.15 Kasımpaşa-Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu
• 19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
• 21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: Ümit Öztürk
27 Ağustos Pazar
• 19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Turgut Doman
• 19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek
• 21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu