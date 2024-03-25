Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Süper Lig'in 32. hafta maç programını açıkladı.

32. hafta müsabakalarının açılış maçı 12 Nisan Cuma günü Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak.

Beşiktaş ise 13 Nisan Cumartesi günü Samsunspor'u konuk edecek.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 14 Nisan Pazar günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, lider Galatasaray, 15 Nisan Pazartesi günü Alanyaspor'a konuk olacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şu şekilde:

12 Nisan Cuma

20.00 Trabzonspor-Sivasspor (Papara Park)

13 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

19.00 Adana Demirspor-Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Samsunspor (Tüpraş)

14 Nisan Pazar

13.30 Pendikspor-Başakşehir (Pendik)

16.00 Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

16.00 Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 Nisan Pazartesi

20.00 Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)