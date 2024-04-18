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Süper Lig'de 33. hafta hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 33'üncü haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor
  • 18.04.2024 14:54
  • Giriş: 18.04.2024 14:54
  • Güncelleme: 18.04.2024 15:00
Kaynak: DHA
Süper Lig'de 33. hafta hakemleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Trendyol 1. Lig 31. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve hakemler şöyle;

Yarın:

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü (Tüpraş) BAHATTİN ŞİMŞEK

20 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Burak Şeker

16.00 Konyaspor - Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Samsunspor - Adana Demirspor: Murat Erdoğan

19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Çağdaş Altay

21 Nisan Pazar:

13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

19.00 Antalyaspor - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın

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