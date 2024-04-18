Süper Lig'de 33. hafta hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 33'üncü haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol 1. Lig 31. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve hakemler şöyle;

Yarın:

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü (Tüpraş) BAHATTİN ŞİMŞEK

20 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Burak Şeker

16.00 Konyaspor - Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Samsunspor - Adana Demirspor: Murat Erdoğan

19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Çağdaş Altay

21 Nisan Pazar:

13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

19.00 Antalyaspor - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın