Süper Lig'de 33. hafta hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 33'üncü haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol 1. Lig 31. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve hakemler şöyle;
Yarın:
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü (Tüpraş) BAHATTİN ŞİMŞEK
20 Nisan Cumartesi:
13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 Konyaspor - Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Samsunspor - Adana Demirspor: Murat Erdoğan
19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Çağdaş Altay
21 Nisan Pazar:
13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın