Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın programını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu.
Süper Lig'de 33. hafta, Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşmasıyla başlayacak.
Haftanın kapanışında ise Fenerbahçe- Sivasspor karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının programını duyurdu.
Süper Lig'de 33. hafta programı şöyle:
19 Nisan Cuma:
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
20 Nisan Cumartesi:
13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor
19.00 Samsunspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Trabzonspor
21 Nisan Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor
16.00 Antalyaspor - Hatayaspor
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
19.00 Galatasaray - Pendikspor
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Sivasspor - Fenerbahçe