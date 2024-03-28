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Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın programını açıkladı.

Spor
  • 28.03.2024 17:06
  • Giriş: 28.03.2024 17:06
  • Güncelleme: 28.03.2024 17:15
Kaynak: İHA
Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu.

Süper Lig'de 33. hafta, Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşmasıyla başlayacak.

Haftanın kapanışında ise Fenerbahçe- Sivasspor karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının programını duyurdu.

Süper Lig'de 33. hafta programı şöyle:

19 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

20 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor
19.00 Samsunspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Trabzonspor

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor
16.00 Antalyaspor - Hatayaspor
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
19.00 Galatasaray - Pendikspor

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Sivasspor - Fenerbahçe

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