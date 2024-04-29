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Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrıldı.

Spor
  • 29.04.2024 14:36
  • Giriş: 29.04.2024 14:36
  • Güncelleme: 29.04.2024 14:40
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden Konyaspor'da Teknik Direktör Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrıldı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada Ömerovic ile karşılıklı anlaşarak vedalaşıldığı belirtildi.

Konyaspor'un duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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