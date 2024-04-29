Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden Konyaspor'da Teknik Direktör Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrıldı.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada Ömerovic ile karşılıklı anlaşarak vedalaşıldığı belirtildi.
Konyaspor'un duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.
Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
TEŞEKKÜRLER FAHRUDIN OMEROVIC!— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) April 29, 2024
Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.
Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/bm1Nt1RFJx