Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden Konyaspor'da Teknik Direktör Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrıldı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada Ömerovic ile karşılıklı anlaşarak vedalaşıldığı belirtildi.

Konyaspor'un duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

TEŞEKKÜRLER FAHRUDIN OMEROVIC!



Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.



Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/bm1Nt1RFJx