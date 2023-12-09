Süper Lig'de dev derbi: Beşiktaş-Fenerbahçe

Spor Servisi

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında bugün karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise 37 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 maçta 7 puan elde etti. Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 8'e indirmeyi hedefliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 derbide mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 2019'da Ülker Stadı'nda oynanan derbide 3-1 mağlup olarak aldı. Kara Kartal 2019 Aralık'tan bu yana Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Fenerbahçe ise Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.