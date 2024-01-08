Süper Lig'de ertelenen maçlar yarın başlayacak

Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları, yarın 4 karşılaşmayla başlayacak. Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları, yarın oynanacak dört karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 16. hafta programı şöyle:

Yarın:

17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 Ocak Çarşamba:

17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

11 Ocak Perşembe:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)