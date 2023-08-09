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Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 2023-24 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak sezonun açılış karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Spor
  • 09.08.2023 21:29
  • Giriş: 09.08.2023 21:29
  • Güncelleme: 09.08.2023 21:34
Kaynak: DHA
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Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın maçları ve görev yapacak hakemler şöyle:

11 AĞUSTOS CUMA

21.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

12 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Kasımpaşa - Ankaragücü: Bahattin Şimşek
19.15 Konyaspor - İstanbulspor: Burak Akkan
21.45 Kayserispor - Galatasaray: Halil Umut Meler
21.45 Pendikspor - Hatayspor: Çağdaş Altay

13 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Sivasspor - Samsunspor: Murat Erdoğan
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Abdülkadir Bitigen

14 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.00 Alanyaspor - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Erkan Özdamar

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