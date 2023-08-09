Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 2023-24 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak sezonun açılış karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın maçları ve görev yapacak hakemler şöyle:

11 AĞUSTOS CUMA

21.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

12 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Kasımpaşa - Ankaragücü: Bahattin Şimşek

19.15 Konyaspor - İstanbulspor: Burak Akkan

21.45 Kayserispor - Galatasaray: Halil Umut Meler

21.45 Pendikspor - Hatayspor: Çağdaş Altay

13 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Sivasspor - Samsunspor: Murat Erdoğan

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Abdülkadir Bitigen

14 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.00 Alanyaspor - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Erkan Özdamar