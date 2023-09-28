Süper Lig'de play-off oynatılması planı bu sezon geçerli olmayacak

TFF, Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.

Federasyon yetkililerinden yapılan açıklamada, Süper Lig için gündeme gelen play-off oynatılması konusunun, bu sezonu kapsamadığı dile getirildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün stadyumda düzenlenen sponsorluğun açıklandığı basın toplantısına yaptığı açıklamada, "Play-off kararı tüm kulüplerin ortak kararı olacak diye düşünüyorum. Biz oynansın deriz. O da turnuvada bir keyiftir ve gelirdir. Olursa destek veririz. Top oynamaktan mücadele etmekten kaçmak gereksiz. Oynanacak her fazla oyun taraftara keyif vereceği için bunu destekleyici oluruz" açıklamasını yapmıştı.