Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.46'ya düşerken Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.1'e yükseltildi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları 32. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından tekrar değişti. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı.

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü, Galatasaray'ın ise Alanyaspor'u mağlup etmesinin ardından şampiyonluk oranlarında yeniden değişikliğe gidildi.

Galatasaray'ın şampiyonluk oranı1.54'ten 1.46'ya geriledi. Son olarak 1.95'e çıkarılan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı ise 2.1'e yükseltildi.