Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Adana Demirspor: 2

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.

İLK YARI

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

3. dakikada orta alanda geniş boşluk yakalayan Zajc, topu rakip ceza sahası yakınlarına kadar sürdükten sonra aradan savunma arkasına kaçan Szymanski'yi gördü. Polonyalı oyuncunun kontrol ettikten sonra penaltı noktasının solunda sağ ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

6. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışında Szymanski'nin şutunda savunmaya çarpan top, sol çaprazda Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

12. dakikada sağdan topla hareketlenen ve ceza sahası içine giren İrfan Can Kahveci'nin yerden yakın direğe şutunda, top yandan auta çıktı.

15. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.

17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Zajc'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Mert Müldür'ün arkaya aşırdığı meşin yuvarlağı arka direkte Djiku boş kaleye ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada Yukatel Adana Demirspor beraberliği buldu. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın pas hatasında ceza sahası içinde araya giren Balotelli, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

27. dakikada soldan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ön direkte Szymanski'nin arkaya aşırdığı topun gelişine penaltı noktası civarında Dzeko'nun sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

37. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan İrfan Can'ın geliştirdiği atakta Szymanski'nin dokunamadığı top son olarak solda Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına çıkardığı topu Zajc, penaltı noktasındaki Dzeko ile buluşturdu. Tecrübeli santrforun dönerek şutunda meşin yuvarlak ikinci kez direkten oyun alanına geldi.

44. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza yayından sert vuruşunda, kaleci İrfan Can topu kontrol etti.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI

48. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tadic, pasını sağ çaprazdaki İrfan Can Kahveci’ye aktardı. Ceza yayının solundan İrfan Can’ın şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

51. dakikada sağ taraftan İrfan Can Kahveci’nin savunma arkasına gönderdiği taç atışında Dzeko, topla beraber ceza sahasına kadar ilerledi. Topu soluna çekip rakibinden sıyrılan Dzeko’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

53. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Mohammadi, pasını ceza yayındaki Yusuf Sarı’ya aktardı. Yusuf’un ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı çeldi.

55. dakikada sol taraftan Ferdi Kadıoğlu pasını ceza sahası içi sol çaprazındaki Szymanski’ye aktardı. Szymanski’nin uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

59. dakikada sol taraftan Oosterwolde’nin kale önüne yaptığı ortaya Zajc’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

66. dakikada Balotelli’nin ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can kornere çeldi.

70. dakikada kendi yarı alanının ortalarına atılan topu karşılayan kaleci Vedat’ın sağ tarafa gönderdiği pasta Tadic araya girdi. Kalecinin önde olduğunu gören Tadic’in orta sahanın solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-1

80. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Yusuf Sarı’nın kale önüne çevirdiği topa Yusuf Barasi’nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

85. dakikada Tadic'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Serdar Dursun, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-2

MAÇLA İLGİLİ BİLGİLER

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Caner Özaral

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci (Serdar Dursun dk. 81), Szymanski, Tadic, Dzeko (Çağlar Söyüncü dk. 90)

Yedekler: Livakovic, Furkan Akyüz, Bonucci, Becao, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Çağrı Fedai, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Adana Demirspor: Magomedaliev (Vedat Karakuş dk. 46), Mohammadi, Gravillon, Semih Güler, Yusuf Erdoğan (Nani dk. 56), Maestro, Michut, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza (Yusuf Barasi dk. 56), Balotelli (Aymbetov dk. 81)

Yedekler: İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Jose Rodriguez, Manev, Abdulsamet Burak, Cisse

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Djiku (dk. 17), Dzeko (dk. 51), Tadic (dk. 70), Serdar Dursun (dk. 85) (Fenerbahçe), Balotelli (dk. 25), Yusuf Barasi (dk. 80) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Oosterwolde, Szymanski (Fenerbahçe), Nani (Adana Demirspor)