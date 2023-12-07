Süper Lig'in yayın geliri her yıl daha fazla eriyor

Spor Servisi

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin de 9. sırada bulunduğu Avrupa'nın ilk 10 liginde bu sezonki ulusal TV yayın geliri ortalaması 587 milyon avro (19 milyar lira) olurken Süper Lig ise 84 milyon avro (2,6 milyar lira) ile bu organizasyonların 7 kat gerisinde kaldı.

Premier Lig'de, dün 2025-2026 sezonundan itibaren 4 yıllık dönemi kapsayan toplam 6,7 milyar sterlinlik (245 milyar lira) ulusal TV hakları anlaşmasının imzalanması, Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa'nın 10 büyük birinci futbol liglerinin yayın gelirlerini gündeme getirdi. Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group, 2023-2024 sezonunda yani bu sezon için TV hakları anlaşması kapsamında 2,6 milyar lira veriyor. Türkiye'deki yayın geliri her iki ligi kapsıyor. Yayın ihalesi bu sezon sonunda yenilenecek.

UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10'daki ​​Avrupa futbol liglerinin yayın anlaşmalarının bu sezonki değeri: