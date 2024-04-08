Süper Lig kulüpleri, TFF'yi seçime götürmek için noter onaylı imza toplamaya başladı

Süper Kupa finalinde yaşananların ardından bazı Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardından Trendyol Süper Lig ekipleri Samsunspor ve Pendikspor, Türkiye Futbol Federasyonu’na 18 Temmuz’dan önce olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi yönünde çağrı yaptı.

Daha önce kongre hakkında konuşan Mehmet Büyükekşi, “Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız Seçimli Genel Kurulumuz, Türk Futboluna hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi ve maçın tatil edilmesi üzerine tarihin öne çekilmesine yönelik kulüplerden gelen talepler arttı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, TFF yönetiminin pek çok krizde sınıfta kaldığını ve tarafsızlığını kaybettiğini belirterek en hızlı şekilde olağanüstü kongreye gidilmesini talep etmişlerdi.