Süper Lig yayın ihalesinde yeni gelişme: "TFF ile anlaştılar" iddiası

Süper Lig yayın ihalesinin iptal edilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, beIN Sports'un, TFF ve Kulüpler Birliği'nin hedeflediği rakama son teklifle birlikte ulaşmasıyla birlikte anlaşmaya varıldı.

Önümüzdeki sezonda Süper Lig maçlarının hangi platformdan yayınlanacağına ilişkin ihale sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

İddiaya göre, platform için Saran Holding ve beIN Sports arasında geçen yayın ihalesi yarışında sona gelindiği, beIN Sports'un istenilen rakamın üzerine çıkarak TFF ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre beIN SPORTS, TFF'ye ilettiği yeni teklifte kulüplerin isteği olan "Yıllık 150 milyon Euro" sınırının üzerine çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sabuncuoğlu, "beIN Sports, ihale başında TFF ve Kulüpler Birliği’nin hedeflediği rakam olan 150 milyon euro barajını son teklifiyle aştı. Süper Lig’in yeni yayıncısı beIN Sports olmak üzere! İş resmi imzaya kaldı" ifadeleri kullanıldı.

🚨 beIN Sports, ihale başında TFF ve Kulüpler Birliği’nin hedeflediği rakam olan 150 milyon euro barajını son teklifiyle aştı. Süper Lig’in yeni yayıncısı beIN Sports olmak üzere! İş resmi imzaya kaldı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) March 1, 2024

NE OLMUŞTU?

Dün toplanan Yayın İhale Komisyonu, istenilen tekliflerin verilmediğini öne sürerek yayın ihalesinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig naklen yayın ihalesinin iptal edildiğini şu ifadelerle açıklamıştı: "İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Yayın İhale Komisyonu'nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmiştir. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği Yayın İhale Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu gelişmeye Saran Holding tarafından çok sert bir bildiri ile yanıt verilmiş ve ihale iptalinin bir tiyatro olduğu belirtilerek, amacın mevcut yayıncıya ihaleyi vermek olduğu aktarılmıştı.