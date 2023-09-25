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Süper Lig’de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig 3. hafta erteleme müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Erteleme müsabakaları, 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Spor
  • 25.09.2023 17:12
  • Giriş: 25.09.2023 17:12
  • Güncelleme: 25.09.2023 17:16
Kaynak: İHA
Süper Lig’de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Süper Lig’in 3. haftasında Avrupa kupaları maçları nedeniyle ertelenen karşılaşmalar yarın, 27 Eylül Çarşamba ve 28 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. 

Süper Lig 3. hafta erteleme maçları ve hakemler şöyle: 

Yarın 

20.00 İstanbulspor - Galatasaray: Abdülkadir Bitigen 

27 Eylül Çarşamba

20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk 

28 Eylül Perşembe

20.00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük 

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