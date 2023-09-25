Süper Lig’de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig 3. hafta erteleme müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Erteleme müsabakaları, 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Kaynak: İHA
Süper Lig’in 3. haftasında Avrupa kupaları maçları nedeniyle ertelenen karşılaşmalar yarın, 27 Eylül Çarşamba ve 28 Eylül Perşembe günü oynanacak.
Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Süper Lig 3. hafta erteleme maçları ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 İstanbulspor - Galatasaray: Abdülkadir Bitigen
27 Eylül Çarşamba
20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk
28 Eylül Perşembe
20.00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük