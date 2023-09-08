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Süper Lig’de erteleme maçlarının programı açıklandı

Süper Lig’de Avrupa maçları sebebiyle ertelenen 3’üncü hafta maçlarının programı belli oldu.

Spor
  • 08.09.2023 18:54
  • Giriş: 08.09.2023 18:54
  • Güncelleme: 08.09.2023 19:00
Kaynak: DHA
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Süper Lig’de erteleme maçlarının programı açıklandı

Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden takımların play-off turu maçları sebebiyle TFF tarafından ertelenen Süper Lig'in 3'üncü haftasındaki 3 karşılaşmanın oynanacağı tarihler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklanan program şu şekilde:

26 Eylül Salı

20:30 İstanbulspor - Galatasaray

27 Eylül Çarşamba

20:00 Adana Demirspor - Beşiktaş

28 Eylül Perşembe

20:00 Fenerbahçe - Başakşehir

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