Süper Lig’de erteleme maçlarının programı açıklandı
Süper Lig’de Avrupa maçları sebebiyle ertelenen 3’üncü hafta maçlarının programı belli oldu.
Kaynak: DHA
Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden takımların play-off turu maçları sebebiyle TFF tarafından ertelenen Süper Lig'in 3'üncü haftasındaki 3 karşılaşmanın oynanacağı tarihler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklanan program şu şekilde:
26 Eylül Salı
20:30 İstanbulspor - Galatasaray
27 Eylül Çarşamba
20:00 Adana Demirspor - Beşiktaş
28 Eylül Perşembe
20:00 Fenerbahçe - Başakşehir