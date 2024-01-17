Süper Lig’de organize kötülükle karşı karşıyayız

Spor Servisi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig’deki hakem kararlarında standart yakalanamadığını belirterek, sarı-kırmızılıların şampiyonluk yürüyüşüne engel olunmak istendiğini savundu.

Özbek, futbol A takımı forma sağ kol sponsoru Yünsa ile RAMS Park’ta düzenlenen imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özbek, ‘‘Kayserispor maçında verilen hakem kararlarını spor kamuoyu izledi. Galatasaray, organize bir kötülükle karşı karşıyadır. Bunların tek amacı Galatasaray’ın zafer yürüyüşüne engel olmak’’ ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kuruluna (MHK) da seslenen Özbek, ‘‘Bunlar son çırpınışlar. Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır devam eden başarısızlıklarının da sonuna geldi. Buradan MHK ve TFF’ye sesleniyorum ve uyarıyorum. Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir. Türk futbolunda emekli olmayı planlayanlar size sempatik gelebilir. Bırakın sezon sonunda sessiz sedasız kenara çekilsinler. Bizim sahada adalet arayışımıza kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyiz’’ şeklinde görüş belirtti.

Başkan Özbek, Fenerbahçe Kulübünün Galatasaray ile aynı masaya oturmayacağını açıklamasından kısa süre sonra kendilerini canlı yayına davet etmesinin sorulması üzerine de, şunları kaydetti:

‘‘Biz, günlük gelişmelere ve esen rüzgara bağlı olarak yelken açmayız. Doğrularımız bellidir. Haktan adaletten yana duruşumuzu her zaman aynı şekilde ifade ediyoruz. Şimdi ne değişti? Bu sorunun muhatabı Fenerbahçe Kulübünün başkanı. Bir gün, ‘Ben masaya oturmam’ diyor, ertesi gün canlı yayına çıkmak istiyorlar.’’

Süper Lig’deki hakem yönetimlerinde standart olmadığını savunan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘‘Ligin ilk gününden itibaren sadece Galatasaray için değil genelde standart dışı uygulamalarla karşı karşıyayız. Geçen sezon da aynı uygulamalar devredeydi ama 13’üncülükten şampiyonluğa giden zor ve zahmetli yolda başarılı olduk. Bu sezon ise ligin ilk gününden itibaren standart dışı uygulamalarla zafer yürüyüşümüzü durdurmaya çalışıyorlar. Başarılı olamayacaklar.’’