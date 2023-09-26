Süper Lig’den 10 kulüp PFDK’ye sevk edildi

Süper Lig’de 6’ncı haftada yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle 10 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Pendikspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Başakşehir FK, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Konyaspor, Adana Demirspor, Hatayspor ve Fenerbahçe’nin çeşitli nedenlerden dolayı PFDK’ya sevkine karar verildi.

Öte yandan Adana Demirspor futbolcusu Kevin Rodrigues, Kasımpaşa maçındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle disipline gönderildi.

Ayrıca Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan’ın Fenerbahçe karşılaşmasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” sebebiyle; aynı müsabakanın sonrasında Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.