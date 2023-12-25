Şüpheli hastane yangınları Meclis gündeminde: CHP'li Barut, kundaklama ve rant iddialarını sordu

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şüpheli hastane yangınlarını Meclis gündemine taşıdı. Kundaklama ve rant iddialarına dikkat çeken Barut, Sağlık Bakanlığı'na kamuoyunu bilgilendirme çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana'da 3 gün arayla iki ayrı eski hastanenin arşiv ve depo olarak kullanılan bölümlerinde meydana gelen yangınları Meclis gündemine taşıdı.

Resmi kurumlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmayan yangınla ilgili akıllara gelen şüpheleri dillendiren Barut, Sağlık Bakanlığı'nı kamuoyunu derhal bilgilendirmeye çağırırken, yangında zarar gören arşivlerin içeriğinin açıklanmasını, değerli arazilere sahip hastane yerlerinin korunmasını istedi.

3 GÜNDE 2 YANGIN



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergesi sunan Ayhan Barut, "Adana’da 19 Aralık 2023 tarihinde, 11 yıl önce kapatılan Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin atıl durumdaki binasında yangın çıktı. Deprem bölgesine gönderilecek malzemelerin konulduğu, arşiv ve depo olarak kullanıldığı bildirilen bina, kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Bu yangından 3 gün sonra, 22 Aralık 2023 tarihinde bu sefer Adana Seyhan Devlet Hastanesi'ne (eski SSK Hastanesi) bağlıyken kapatılan eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi binasında yangın çıktı. Anıtlar Kurulu tarafından koruma kararı olan bu tarihi binada da Seyhan Devlet Hastanesi'nin arşivlerinin yer aldığı öğrenildi" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut



"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"



Resmi kurumlar tarafından kamuoyunda büyük tartışmaya neden olan bu hastane yangınlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığını bildiren Barut, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda 'tesadüf olamaz' diye tartışılan bu yangınların neden çıktığı, kundaklanma şüphesi, önemli arşivlerin yakıldığı, kent merkezinde değerli araziler üzerine kurulan bu hastanelerin yeriyle ilgili 'talan ve ranta açılacağı' yönündeki iddialara bir açıklık getirilmedi. Yangın çıkan hastanelerde inceleme yapan Adana Tabip Odası heyeti ise, 'Yangın çıkan kapatılmış Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana Hekimevi ile birlikte yeniden inşa edilmeli ve yeniden hizmete açılmalıdır' çağrısında bulundu. Bu çağrıya uyulup uyulmayacağını göreceğiz ama kuşkulara yol açan yangınların peşini bırakmayacağız."



SORULAR YANIT BEKLİYOR



CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya önerge üzerinden şu soruları yönelterek yanıt talep etti:

1- Kamuoyunda tartışmalara neden olan hastane yangınlarıyla ilgili ve ortaya atılan iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapacak mısınız?

2- Arşivlerin yer aldığı ve depo olarak kullanılırken yanan her iki hastanende yakın aralıklarla yangın çıkması tesadüf müdür? Tesadüf ise yaptığınız incelemelerden çıkan sonuç nedir?

3- Yangın nedeniyle oluşan hasarla birlikte, saklanan arşiv kayıtları yok oldu mu?, Arşivi yok etmeye yönelik bir kundaklama şüphesi bulunuyor mu? Arşivlerin ne kadar zarar gördüğü, arşivlerin korunup korunmadığına ilişkin bir tespitte bulunuldu mu? Kurum zarara uğradı mı, Sağlık Bakanlığı'nca oluşan zararın boyutunu açıklayacak mısınız?

4- Her ikisi de değerli araziler üzerine kurulu bulunan ve bir süre önce kapatılmış olan hastanelerdeki yangının çıkış sebebine ilişkin bilgi verecek misiniz? Bu arazilerin sağlık alanı dışında yapılaşmaya açılıp açılmayacağı, rant ve talan iddialarına ilişkin bir açıklamanız olacak mı?

5- Yanan tarihi eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, aynı bölgede yer alan Adana Hekimevi'ni birlikte yeniden inşa edip hizmete sunmayı düşünüyor musunuz?"