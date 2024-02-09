Sürat Kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo hafta sonu çalışıyor mu? Sürat Kargo çalışma saatleri

Sürat Kargo ile kargo gönderimi ya da alımı yapan yurttaşlar Sürat Kargo Cumartesi açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Kargo işlemlerini hafta sonu yapacak olan yurttaşlar ise Sürat Kargo hafta sonu çalışıyor mu araştırmasını yaparak Sürat Kargo çalışma saatlerini araştırıyorlar. Peki, Sürat kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo hafta sonu çalışıyor mu? İşte Sürat Kargo çalışma saatleri!

Sürat Kargo Cumartesi açık mı sorusunu araştırıyor. Sürat Kargo üzerinden hafta sonu kargo işlemi yapmak isteyen yurttaşlar Sürat Kargo hafta sonu çalışıyor mu araştırmasını yapıyor. Peki, hafta içi her gün 08.30 ile 17.00 arasında gönderi alımı ve dağıtımı yapan Sürat kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo hafta sonu çalışıyor mu? İşte Sürat Kargo çalışma saatleri!

Sürat kargo Cumartesi açık mı?

Hafta içi 08.30 ile 18.00 arasında açık olan Sürat Kargo şubeleri Cumartesi günü de çalışmaktadır. Sürat Kargo şubeleri Cumartesi günleri saat 08.30 ile 14.00 arasında hizmet vermektedir.

Sürat Kargo hafta sonu çalışıyor mu?

Sürat Kargo hafta sonu Pazar günleri hariç çalışmaktadır. Hafta sonu sadece Cumartesi günleri açık olan şubeler saat 08.30 ile 14.00 arasında hizmet vermektedir.

Sürat Kargo çalışma saatleri

Sürat Kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Pazar günü kapalı olan şubeler Cumartesi günü 08.30 ile 14.00 arasında hizmet vermektedir.