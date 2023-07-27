Süresiz nafaka Aile Bakanı’nın da hedefinde: “Kabul edilemez”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, iktidara yakın medyanın ve gerici odakların hedefinde olan süresiz nafaka uygulamasının, “Kabul edilemez” olduğunu söyledi. Göktaş öte yandan bazı kadınların, “Kocamı seviyorum, dönmek istiyorum” diyerek 6284 Sayılı Kanun’un uygulanmasını istemediğini savundu.

Mustafa BİLDİRCİN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara 75’inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gazeteciler ile bir araya geldi. Gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunan Göktaş’ın, süresiz nafaka tartışması ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a yönelik sözleri dikkati çekti. Bakan Göktaş, süresiz nafakaya karşı olduğunu kaydetti.

Bakan Göktaş, Ankara’da gazeteciler ile bir araya geldiği toplantıda tartışma yaratacak sözlere imza attı. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, bir süredir gericilerin hedefinde olan, “Süresiz nafaka” sistemini hedefe koyacak ifadeler kullandı.

SÜRESİZ NAFAKA KABUL EDİLEMEZ

Toplantıda Göktaş’a, “Kadının beyanı esastır meselesini aile birliğini bozduğu yönündeki iddialara katılıyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Göktaş, bakanlık olarak tüm mağdurların yanında olduklarını ifade ederek, “Mağdur bir erkekse icabında onun da yanındayız” diye konuştu. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Kanun’un değiştirilmeden, aynen uygulanacağını söyleyen Göktaş, sözlerinin devamında ise şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“Ailenin güçlendirilmesi bizim öncelediğimiz alanlardan bir tanesi. Uygulamadan, mahkeme kararlarından kaynaklı bazı mağduriyetler doğuyor ise bunları ele almak lazım. Süresiz nafaka konusunu da önemsiyorum. Süresiz nafaka ödemek gibi bir uygulama kabul edilemez. Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa bu mağduriyetin de üstesinden gelmek lazım. Diğer bakanlıklarımızla da bu konunun üzerinde çalışmayı hedefliyoruz.”

KADINLAR 6284’Ü İSTEMİYOR

Bakan Göktaş konuşmasında, 6284 Sayılı Kanun’un uygulanmasını istemeyen kadınlar olduğunu da iddia etti. Kadına yönelik şiddete karşı, “Sıfır tolerans” hedefiyle kararlılıkla mücadele edildiğini öne süren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maalesef zaman zaman kadınlarımız da 6284 Sayılı Kanun’u uygulamamızı istemiyorlar. Diyorlar ki ‘Ben istemiyorum, eşimin yanına dönmek istiyorum’. Korktuğu için değil, ‘Seviyorum kocamı’ diyor. Ekonomik durumdan da kaynaklı değil. Kadın konukevlerimizde ekonomik kaygı yok. O yüzden o alanda çok hassas davranmamız gerekiyor. Kanun değişmemeli. Ancak uygulamada bir hata var ise bunun üzerine gidilmeli.”