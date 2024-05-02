Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları hakkında konuştu: "İnanmıyorum"

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Garipoğlu'na ait olduğu açıklanan otopsi fotoğraflarına inanmadığını söyledi. "İşi ört bas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda" diyen Karabulut, "Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor" ifadelerini kullandı.

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Cem Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.



Cem Garipoğlu tarafından katledilen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Garipoğlu'na ait otopsi fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu.

Bir televizyon programına telefon ile bağlanan Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.

Dava sürecinde adli tıp kurumunda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Fotoğraflarla bu iş olur mu? Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte adli tıp kurumunda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl odur diyeyim yani. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim."

"MEZARIN AÇILMASINI İSTİYORUM"

Fotoğraflarla şüphelerinin giderilmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, mezarın açılması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

“İşi ört bas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum. Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim.“