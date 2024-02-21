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Suriye basını: Şam'a çok sayıda İsrail füzesi isabet etti

Suriye devlet medyası, başkent Şam'daki güvenlik kurumlarına ev sahipliği yapan Kafr Susa bölgesine çok sayıda İsrail füzesinin isabet ettiğini duyurdu.

Dünya
  • 21.02.2024 10:44
  • Giriş: 21.02.2024 10:44
  • Güncelleme: 21.02.2024 11:01
Suriye basını: Şam'a çok sayıda İsrail füzesi isabet etti
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Suriye'nin başkenti Şam'a, çok sayıda İsrail füzesinin isabet ettiği belirtildi.

Reuters'ın Suriye devlet medyasından aktardığına göre bugün (21 Şubat Çarşamba) Suriye'nin başkenti Şam'ın Kafr Susa bölgesine çok sayıda İsrail füzesi isabet etti.

Söz konusu mahallenin çeşitli güvenlik kurumlarına ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Bölge Şubat 2023'te İranlı askeri uzmanların öldürüldüğü bir İsrail saldırısında hedef alınmıştı.

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