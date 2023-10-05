Suriye'de askeri akademi mezuniyetine dronlu saldırı: Ölü sayısı 100'ü aştı

Suriye'nin Humus kentinde askeri akademi öğrencilerinin mezuniyet törenini hedef alan dron saldırısında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, harp okulu mezuniyet törenine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 100’ü aştığını açıkladı. Suriye'de saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Suriye'nin Humus kentinde askeri akademi öğrencilerinin mezuniyet törenini hedef alan dron saldırısında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, harp okulu mezuniyet törenine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 100’ü aştığını açıkladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA’ya göre, Savunma Bakanlığına dayandırılan haberde, patlayıcı mühimmat yüklü dron ile düzenlenen terör saldırısında onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Saldırıda, çok sayıda sivil ve askeri personel öldü. Ayrıca onlarca davetli aile ve çok sayıda katılımcı öğrenci de yaralandı." ifadesi kullanıldı.