Suriye eski Büyükelçisi, kızı ve damadı tarafından soyuldu

Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka'nın, Beyoğlu Cihangir’deki evinde bulunan Burhan Doğançay’ın resmettiği yarım milyonluk tablo, kızı ve damadı tarafından sahtesiyle değiştirilerek çalındı. Çalıntı tablonun satılmaya çalışıldığı ihbarını alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri büyükelçinin kızını gözaltına alındı.

Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka’nın evindeki Burhan Doğançay’a resmettirdiği yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından sahtesiyle değiştirilerek çalındı.

Beyoğlu Cihangir’de önceki ay yaşanan olayda, Mehmet Orhan Aka’nın evindeki Burhan Doğançay’ın resmettiği yarım milyonluk tablo sahtesiyle değiştirilerek çalındı.

Evin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Aka tablonun, evine gelen kızı Pınar Ç. ve damadı Ersin Ç. tarafından çalındığını tespit etti.

KIZI VE DAMADINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Büyükelçi bunun üzerine avukatı aracığılıyla güvenlik kamera görüntüleri ile birlikte savcılığa giderek kızı ve damadından şikayetçi oldu.

ANTİKACI TABLOYU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Şahıslar ve tablo arandığı esnada ikili, tabloyu Cihangir’de bulunan bir antikacıya götürerek tabloyu babalarının kendilerini gönderdiğini ve müzayedede satmak istediklerini söyledi. Antikacı da tabloyu alarak sosyal medya sayfasında paylaştı. Ancak sosyal medyaya konulan tablonun Aka’nın avukatı tarafından çalıntı olarak arandığının ihbarı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı.

"BANA HEDİYE VERDİ, SATMAK İSTEDİM"

Antikacıya giden ekipler, tablonun çalıntı olduğunu belirterek satıştan kaldırılmasını söyledi. Devam eden çalışmalarda tablonun satışı içi antikacıya gelen Pınar Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

DAMAT FİRARİ

Emniyete götürülerek ifadesi alınan Pınar Ç. tabloyu babasının kendisine hediye olarak verdiğini kendisinin de tabloyu satmak için buraya getirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak “hırsızlık” suçundan adli işlemi yapılan Pınar Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari damat Ersin Ç.‘yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.