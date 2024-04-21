Suriye'nin ilk astronotu Gaziantep'te yaşamını yitirdi

Suriye'nin ilk astronotu Muhammed Faris, Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Uzaya giden 2'nci Arap olarak tarihe geçen Faris için yarın Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Suriye’nin uzaya giden ilk astronotu olan Tümgeneral Muhammed Faris, bir seminer için gittiği Gaziantep’te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Faris'in cenazesi uçakla dün akşam İstanbul'a getirildi.

Arap Derneği Başkanı Metin Turan, yakınları ve Suriyeli gençler tarafından İstanbul Havalimanı'ndan alınan cenaze, gasilhaneye götürüldü.

Muhammed Faris, yarın (22 Nisan Pazartesi) Fatih Camii'nde cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

Suriyelilerin ilk kozmonotu olan Faris, 1987 yılında uzayda 7 gün 23 saat 8 dakika geçirerek ülkesi adına bazı deneyler gerçekleştirmişti.

Uzay yolculuğu dönüşünde ülkesinde kahraman gibi karşılanan Faris, çeşitli üniversitelerde 10 yıl boyunca dersler vermişti.

2011 yılının ardından ülkesinde baskı gören ve Türkiye'ye sığınan Faris, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da almıştı.