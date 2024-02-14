Suriye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Yayladağı ilçesine komşu Suriye'nin Lazkiye kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Yayladağı ilçesine 15,38 kilometre mesafede deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın açıklamasına göre merkez üssü Suriye'nin Lazkiye kenti olan depremin büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü.
Saat 11.56'da meydana gelen deprem, 13,9 kilometre derinlikte kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 14, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Lazkiye (Suriye) - [15.38 km] Yayladağı (Hatay)
Tarih:2024-02-14
Saat:11:56:44 TSİ
Enlem:35.73417 N
Boylam:36.06444 E
Derinlik:13.9 km
Detay:https://t.co/p4XxKQHlxG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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