Suriye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Yayladağı ilçesine komşu Suriye'nin Lazkiye kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Yayladağı ilçesine 15,38 kilometre mesafede deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın açıklamasına göre merkez üssü Suriye'nin Lazkiye kenti olan depremin büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü.

Saat 11.56'da meydana gelen deprem, 13,9 kilometre derinlikte kaydedildi.