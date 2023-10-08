Suriye sınırında gerilim sürüyor

Ankara saldırısının ardından Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonları sürüyor. Bakanlık’tan yapılan açıklamada 26 PKK’linin öldürüldüğü duyuruldu. HDP ve YSP ise operasyonları kınadığını duyurdu.

HABER MERKEZİ

Hamas’ın İsrail güçlerine yönelik Aksa Tufanı operasyonu bölgede gerilimi tırmandırırken Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonları da devam ediyor.

Ankara saldırısının ardından PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle ABD ile Türkiye arasında gerilim tırmanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, önceki gece gerçekleşen operasyonlarda "26 PKK/YPG’li"nin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dün gece Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Dabık üs bölgemize gerçekleştirilen terörist saldırısına Mehmetçiklerimiz tarafından güçlü şekilde karşılık verildi. Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak ve Suriye'de yapılan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye’de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır. Bu çerçevede, Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir. Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır."

Öte yandan HDP ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Ankara il örgütleri operasyonlara tepki gösterdi. HDP Ankara İl Örgütü Eşbaşkanı Pakize Sinemillioğlu Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye dönük operasyonlarını "savaş" olarak tanımlayıp, "saldırılar karşısında susmayacak, korkmayacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan ve 2 polisin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyı PKK üstlenmişi.