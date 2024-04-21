Suriye’deki ABD üssüne roketli saldırı

Iraklı güvenlik kaynakları, Irak’tan Suriye’de bulunan ABD üssüne roketli saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Iraklı güvenlik kaynakları, Irak’tan Suriye’de bulunan ABD üssüne roketli saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Suriye’deki ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi. Iraklı güvenlik kaynakları, Irak’ın kuzeyindeki Zummar’dan Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan bir ABD üssüne en az beş roket fırlatıldığını bildirdi.

Saldırı, geçtiğimiz şubat ayından bu yana bölgedeki ABD güçlerine düzenlenen ilk saldırı olarak kayıtlara geçti.

ABD tarafı henüz saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.