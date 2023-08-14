Suriye’den Ankara’ya bağımsızlık vurgusu

Haber Merkezi

Suriye Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak ABD ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD işgal güçlerinin ve terör örgütlerinin Deyrizor’da Suriye Arap Ordusuna ait bir otobüsü hedef almasının, ABD’nin Suriye’nin egemenliğine karşı olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Dün Amerikan işgal güçleri, terör örgütleriyle birlikte Deyrezzor’un güneydoğusunda Suriye Arap Ordusu’na bağlı bazı unsurları taşıyan bir otobüsü hedef alarak yeni bir suç işledi. Sonuç olarak, çok sayıda asker öldü ve diğerleri yaralandı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Suriye, bu canice ve terörist saldırının, Amerika’nın Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne karşı, ABD’nin başta terör örgütü “IŞİD” olmak üzere terör örgütlerine destek ve sponsorluk yapması ve onu ve bölücü milislerini planlarını gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanması bağlamında geldiğini vurguluyor’’ yorumu da yapıldı.

Açıklamanın devamında, “Suriye, topraklarını uluslararası yasalar çerçevesinde ABD, İsrail ve Türk güçlerinden özgürleştirmeye hazır olduğunu teyit eder” ifadesi kullanıldı.

Son aylarda Türkiye ile Suriye arasında normalleşme yönünde adımlar atılmış ve bu konuda açıklamalar yapılmıştı. Hatta Rusya arabuluculuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye lideri Beşşar Esad’ın bir araya gelebileceği bile konuşulurken Esad, bu görüşmeye sıcak bakmadığını söylemişti.

Daha önce Sky News Arabia’ya konuşan Esad, “Bizim hedefimiz Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi, fakat buna karşılık olarak Erdoğan’ın amacı ise Türkiye’nin Suriye’deki varlığını meşru kılmaya çalışması. Dolayısıyla Erdoğan’ın şartları altında bir görüşme gerçekleşemez. Erdoğan’la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi?” demişti.