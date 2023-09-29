Suriye’den atılan havan mermisi Şanlıurfa'ya düştü
Suriye’nin Resulayn kenti kırsalından atılan iki havan mermisinden biri Suriye tarafına düşerken, diğeri ise saman işçilerinin üzerinden geçip Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine düştü.
Suriye'den atılan iki havan mermisinden biri Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine düştü.
Saman işçilerinin üzerinden geçen havan mermisinin yerleşim yerlerinin yakınına isabet etti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Suriye tarafından iki havan mermisi atıldı.
Mermilerden biri Suriye topraklarına düşerken, diğeri ise Türkiye tarafına düştü.
MISIR TARLASINA DÜŞTÜ
Gümrük kapısı ve yerleşim yerlerine yakın bir bölgeye düşen havan mermisinin saman işçilerinin üzerinden geçerek mısır tarlasına düştüğü belirtildi.
Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, bölgedeki yurttaşların güvenli noktaya gitmelerini sağladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.