Suriye’den atılan havan mermisi Şanlıurfa'ya düştü

Suriye’nin Resulayn kenti kırsalından atılan iki havan mermisinden biri Suriye tarafına düşerken, diğeri ise saman işçilerinin üzerinden geçip Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine düştü.

Güncel 29.09.2023 17:37 Giriş: 29.09.2023 17:37

Güncelleme: 29.09.2023 17:43 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA