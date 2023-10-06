Sürülen öğretmen adalet bekliyor: İftiraya uğradım

İstanbul Erenköy Kız Lisesi’nde Eğitim-İş Sendikası’nın kurum temsilciliğini yapan Din Kültürü Öğretmeni Mustafa Sağer’e, sınıfta söylediği iddia edilen sözler ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından dolayı 1 yıl kademe ilerletilmesi, 2 uyarı cezası ve son olarak okul değişikliği cezası verildi.

Zeliha ASLAN

İstanbul Erenköy Kız Lisesi’nde Eğitim-İş Sendikası’nın kurum temsilciliğini yapan öğretmen Mustafa Sağer, aldığı cezalara neden olan suçlamaları 'iftira' olarak nitelerken söz konusu iftiralara sendikal eylemlerinden dolayı uğradığını düşünüyor.



Soruşturma ile dava açılması arasındaki sürenin 2,5 ayı bulduğunu belirten Sağer, “Mayıs ayının ilk haftasında başlayan soruşturmayı, dava sürecine taşımamız 24 Ağustos’u buldu. 13 Eylül’de okul değişikliği cezası almam ile birlikte ikinci bir davayı bununla ilgili açtım. Şu anda mahkemeden gelecek yürütmeyi durdurma kararını bekliyorum” dedi.

Eğitim-İş Sendikası Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ise daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Öğretmenimiz sırf Atatürkçü, ilerici bir eğitimci ve Eğitim-İş’li olduğu için proje okulundan mesnetsiz ve yasal dayanaktan yoksun gerekçelerle görev yeri değiştirilmek suretiyle sürgün edilmiştir. Öğretmenimiz hakkında okul müdürünün güdümünde hareket ettiği düşünülen 3 veli, noktasında virgülüne kadar her şeyle aynı olan şikayet dilekçeleri hazırlamış ve bu dilekçelerde öğretmenimizin söylemediği bazı sözlerle ilgili asılsız ihbarda bulunulmuştur. Hangi ders ve saatte söylendiği bile belirtilmeyen bu dilekçelerde Mustafa öğretmenimizin başörtüsünün gereksiz olduğunu ve okul müdürünün görev süresi dolduğunda kutlama yapacağını söylediği iddia edilmektedir. Öğretmenimize bu kumpası kuranlar bu vasıfsız iddiaların yetersiz olacağını düşünmüş olacak ki bir kumpas klasiği olarak suçlamalarına cumhurbaşkanına hakareti de eklemeyi unutmamışlardır.”