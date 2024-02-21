Survivor All Star'da Ronaldinho sürprizi

Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun Survivor All Star'a misafir edileceğini açıkladı. Ronaldinho Survivor'da düzenlenecek gösteri maçında yer alacak.

Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho'nun Survivor All Star'a konuk olacağını duyurdu.

Önceki bölümlerde 'dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen bir oyuncunun' Survivor'a geleceğini söyleyen Ilıcalı, futbolcunun ismini dün açıkladı.

Survivor All Star'da geçtiğimiz gün ilk ipucunu veren Acun Ilıcalı, gelecek kişinin dünyaca ünlü eski bir futbolcu olduğunu şu sözlerle dile getirmişti: "Geçen bir arkadaşım aradı ‘geleyim mi?’ dedi, 'gel' dedim. ‘Sercanların takımı iyi, oynayalım’ dedim. O da sağ olsun kırmadı, gelecek."

Bir dönem Bursaspor ve Galatasaray formaları giyen Sercan Yıldırım'ın "Abi çok merak ettim" demesi üzerine Ilıcalı, "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen bir oyuncu..." demişti.

Acun Ilıcalı Survivor All Star'da yaptığı duyurusunda Ronaldinho'nun misafir edileceğini açıklayarak, "Ronaldinho'ya Survivor'a gel, ayak tenisi oynayalım dedim. Sağ olsun kırmadı. Yarın Dominik'te bizimle birlikte olacak." ifadelerini kullandı.

RONALDINHO, SERCAN YILDIRIM'A KARŞI

Sercan Yıldırım ve Ronaldinho, Survivor 2024 All Star'da gösteri maçında yer alacaklar. Acun Ilıcalı, sunduğu programda Ronaldinho'nun Survivor'a konuk olacağını belirterek, "Ronaldinho ile birkaç yıldır görüşüyoruz. Geçtiğimiz ay da bizim ofise geldi. Biraz sohbet ettik. Bizim yaptığımız işleri takip ediyor. Ona teklifte bulunup Survivor'da ayak voleybolu oynayalım, ne dersin dedim. Mest oldu hemen. Ve dünyanın en büyük futbolcuları arasında olan Ronaldinho yarın sizlerle birlikte olacak." dedi.

Acun Ilıcalı, Ronaldinho'nun 15'er dakika kırmızı ve mavi takımda oynayacağını dile getirdi.