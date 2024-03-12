Survivor'da hırsızlık: Dominikli bir ailenin evine girip yiyecek alındı

Acun Ilıcalı, Survivor’da Yiğit Poyraz isimli yarışmacının Dominik vatandaşı bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldığını açıkladı. Ilıcalı, ev sahibini suç duyurusunda bulunmaktan vazgeçirdiğini söyledi.

Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenen Survivor All-Star 2024 yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı, yarışmacılardan Yiğit Poyraz'ın, adanın yakınlarında bulunan bir Dominik vatandaşının evine izinsiz şekilde girerek hırsızlık yaptığını açıkladı.

Yarışmacıya programın geçmişinde görülmemiş büyüklükte bir ceza verildi.

HIRSIZLIK İÇİN BİR EVE GİRDİ: BULDUĞU TÜM ERZAKLARI ÇALDI

Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada, Poyraz tarafından adanın ıssız bölgelerinin oldukça dışına çıkıldığı ve yerleşim yerlerinde, sahiplerinin içerisinde bulunmadığı bir eve izinsiz şekilde girildiği açıklandı.

Eve giren Poyraz'ın çuvalla erzak çaldığını belirten Acun Ilıcalı, durumu öğrenen ailenin yarışmacı ve program hakkında şikayetçi olmak istediğini ve büyük güçlüklerle şikayetin önüne geçildiğini aktardı.

15 ÖDÜLDEN YARARLANAMAMA CEZASI VERİLDİ

Yapılan bu eylem sonucunda Ilıcalı, program yönetimi tarafından gerçekleştirilen toplantıda Yiğit Poyraz hakkında 15 ödülden yararlanamama cezasına karar verildiğini belirterek, bu cezanın Survivor yarışmasının tarihinde görülmüş en büyük ceza olduğunu vurguladı.

Ancak daha sonra iş ortakları olmalarının etkisiyle ceza 10 ödüle düşürüldü. Acun Ilıcalı'nın olaya dahil olanları sormasıyla Batuhan 2; Yasin, Ogeday, Furkan, Yaman 3; Aysu 4 ödülden men cezası aldı.