Susturamazsınız

1 Mayıs’ta Saraçhane’deki polis barikatını aşmak isteyenlere yönelik dün sabah operasyonlar düzenlendi. 47 eve yapılan baskınlarda 29 kişi gözaltına alındı. Sosyalistler “Korkmuyoruz, susturamazsınız” mesajı verdi.

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen İstanbul’daki 1 Mayıs’ta Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyen kitleye engel olan iktidar gözaltı furyası başlattı. Dün sabah erken saatlerde gerçekleşen operasyonlarda 47 kişinin evine baskın düzenlendi. SOL Parti, Halkevleri, Devrimci Hareket, Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD), Sosyalist Mücadele İnisiyatifi (SMİ) üyeleri gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘gereği yapıldı’ notuyla 29 kişinin yapılan operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, açıklamasında “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanı’na çıkmak için Saraçhane Meydanı’nda toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı. Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer şahısları yakalamaya yönelik operasyonlarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı. Yerlikaya’nın paylaştığı ev baskını görüntülerinde evlerin kapılarının kırılarak içeri girildiği, gözaltına alınanlara ters kelepçe yapıldığı görüldü.

DUVARLARINIZ VIZ GELİR

SOL Parti’den yapılan açıklamada, “1 Mayıs eyleminden dolayı İstanbul’da üyelerimizin de bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik ev baskınları düzenleniyor. ‘Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz diyenler’e yanıtımız; O duvar duvarınız, vız gelir bize vız” denildi. Halkevleri üyelerinin evlerine yapılan polis baskınında gözaltı gerekçesinin “yasadışı eyleme katılmak” olduğu ifade edilirken, Devrimci Gençlik Dernekleri’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “Derneğimize yönelik polis baskınları gerçekleşiyor” denildi. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “1 Mayıs’ta hukuksuz Taksim yasağına karşı direndikleri gerekçesiyle 47 kişinin evinin basıldığı bilgisini aldık. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet’e geçeceğiz” ifadeleri kullanıldı. Sosyalist Mücadele İnisiyatifi de “Gözaltılar bizi yıldıramaz, yaşasın sosyalist mücadelemiz” mesajı verdi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Taksim’de 1 Mayıs kutlamalarının Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda meşru olduğu belirtilerek “İstanbul’da 1 Mayıs günü işlenen bir suçtan bahsedilecekse bu Anayasa Mahkemesi kararına karşı zor kullanıp anayasal düzene karşı suç işleyenlerdir” denildi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), görüntülerdeki ters kelepçe uygulamasının hem ulusal hem de evrensel hukuk açısından işkence ve kötü muamele yasağının ihlali anlamına geldiğine dikkat çekti. Açıklamada, konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılması çağrısı yapılırken bakanlığın bu görüntüleri paylaşmasının mutlak yasak olan işkence ve diğer kötü muamelenin teşvik edilmesi anlamına geldiği belirtildi.

“Tüm bilimsel ve hukuksal gerekçeler sonucu, pozisyonel işkence yöntemi olan ters kelepçe uygulaması, daha da ötesi açık zorunluluk halleri dışında her türlü kelepçe uygulamaları işkence ve diğer kötü muamele yasağının ihlalidir ve derhal son verilmelidir” denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise hukuksuzca engellenen 1 Mayıs kutlamaları ve kolluk kuvvetleri ile yurttaşlar arasında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, eylem yapanları “başıbozuk güruh” olarak ifade ederek “1 Mayıs’ta sahneledikleri vandallıklar medeniyet ve meşruiyet ölçüleriyle bağdaşmaz” dedi.

AYM’nin hak ihlali kararına rağmen Saray yönetimi, emekçiler için sembolik önem taşıyan Taksim Meydanı’nı günler öncesinden kuşatmış, meydana uzak-yakın tüm yolları, cadde ve sokakları barikatlarla çevirmişti.

Saraçhane’deki toplanma noktasından Taksim’e yürümek isteyen yurttaşlar, Unkapanı’ndaki Bozdoğan Su Kemerleri altında barikat kuran polisle karşı karşıya gelmiş ve polisin biber gazı ve plastik mermili müdahalesine maruz kalmıştı.

Polisin müdahalesi sonrası, 217 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 182’si serbest bırakılmış, 35 kişi ise adliyeye sevk edilmişti. Sosyal medyada Saraçhane’de yolu açmak isteyen kitle hedef gösterilmişti. Bunun üzerine İstanbul Valisi Davut Gül “Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz” ifadelerini kullanmıştı.