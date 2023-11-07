Susurluk'ta şerit değiştiren TIR, otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde art arda yaşanan 2 kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Balıkesir Susurluk'ta bulunan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda diğer TIR'lara çarpmamak için şerit değiştiren bir TIR'ın otomobil ile çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Kazada beş kişi ise yaralandı.

Kayalıdere mevkisinde, 35 yaşındaki Onur Arslan idaresindeki 27 YJ 032 plakalı TIR, Yusuf Soylu'nun kullandığı 34 LC 2049 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

TIR'ların savrularak yolu kısmen kapatmasının ardından arkalarından gelen İbrahim Efe yönetimindeki 45 AAN 220 plakalı otomobil, kazayı fark ederek şerit değiştirmeye çalışan Mehmet Ayaz idaresindeki 34 ETS 603 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada, TIR sürücülerinden Arslan, otomobil sürücüsü ile Müzeyyen Efe (35), Musa (25), Pınar (28) ve Sinan Özer (21) yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Arslan, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra diğer yaralılarla beraber Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Onur Arslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, kazaya karışan 4 aracın kaldırılmasıyla normale döndü.