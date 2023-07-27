Susuz ve elektriksiz bir yaşam mücadelesi

Deprem bölgesindeki sorunlara aylardır çözüm getirilmedi. Hatay’daki depremzede yurttaşlar, kentte yaşanan su ve elektrik kesintilerindeki sürelerin uzadığına dikkat çekerek “Susuz ve elektriksiz saatler hatta günler geçiriyoruz. Biz artık çözüm istiyoruz” dedi.

İlayda KAYA

Maraş merkezli depremlerin üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine karşın afet bölgesindeki sorunların çoğuna çözüm bulunmadı. Kentlerde sıcak hava etkisini artırırken su ve elektrik kesintilerinin süreleri ise üç güne kadar yükseldi. Yurttaşlar yemeklerini, hastalar ise ilaçlarını koruyamaz hale geldi. Bölgedeki yurttaşlar, sağlıklarının tehlikede olduğunu söyleyerek “Bu şartlarda hastalanmadan yaşamamız çok zor” dedi.

Hatay’da çadırkentte kalan yurttaşlar, afet sürecinin yönetilemediğini söyleyerek “Bu kesintilerle, bu şartlarda aylardır yaşam mücadelesi veriyoruz. Hastalanmadan yaşamamız çok zor. İlaçlarımızı, yemeklerimizi saklayamıyoruz. Su sıkıntısından yeterli kişisel bakım yapamıyoruz. Aylardır aynı sorunlarla boğuş- mak ne demek? Şebeke suyundan su kullanamıyoruz. Eşyalarımızı yıkayamıyoruz. Aylardır aynı sorun. Biz depremin etkilerini sanki her ay sil baştan yaşıyoruz” diyerek tepki gösterdiler.

‘ÖNLEM ALIN’ ÇAĞRISI

Su ve elektrik kesintilerinin bakım ve tedavi aşamasında hastayı olumsuz etkilediğini, ilaç gibi ürünlerin de saklanamadığını söyleyen Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz da şunları söyledi:

“Kentte şu an şebeke suyumuz içilemiyor. Dışa bağımlı durumdayız. Hayırseverlerin yardımları da kesildi. AFAD’ın kendilerinin de ‘yetersizliği’ kabul ettiği yardımı oluyor. Ama bu yetersiz yardımlar metrelerce kuyruklar oluşturuyor. Yetkililerin şebeke suyunun içilebilir hale gelmesini sağlaması, su sorununu çözmesi gerekiyor. Elektrik ve su kesintileri çok sık yaşanıyor. Havaların sıcaklığı 40 dereceleri aşmış durumda. Klimalar, soğutucular, buzdolapları çalışmıyor. Gıdaya erişim bu kadar zorken bir de bozulma yaşanıyor. Bazı ilaçların dolaplarda saklanması gerekiyor. Eczacılar jeneratörle kesintiye karşı önlem alabilir ama halkın böyle bir şansı olmuyor. Örneğin, diyabet hastalarının en çok kullandığı insülin ilacının dolapta saklanması gerekiyor. Diyabet hastaları kendi ilaçlarını maalesef koruyamıyor. Elektrik ve su sorunu başta olmak üzere tüm sorunların acilen çözülmesini istiyoruz.”

İLAÇLAR SAKLANAMIYOR

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da “Hatay’da ilçe merkezleri ve merkeze bağlı mahalleler ile konteynerkent ve çadırkentlerde plansız yıkımların da yol açtığı elektrik kesintileri 7-8 saati bulurken çadırkentlerde bazen 3 günü bulan uzun süreli su kesintileri de yaşanıyor. Kesintiler nedeniyle içme suyuna erişimde halen güçlüklerin yaşandığı Hatay’da arıtma cihazları çalışmıyor; bireylerin tedavi ve bakım süreçlerinde aksamalar olurken ilaç gibi ürünler saklama koşullarının uygunsuzluğu nedeniyle olumsuz etkileniyor. Acilen önlemlerin alınması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

İKTİDARIN YAPTIĞI BİR SİYASİ TERCİH

Hatay’daki SOL Parti Dayanışma Gönüllüleri’yle bölgedeki yurttaşlara destek olan Feray Aytekin Aydoğan, BirGün’e yaptığı açıklamada, kentteki sorunlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Temiz suya erişim depremin ilk gününden bugüne yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen her gün artarak derinleşen bir sorun. SOL Parti ve Dayanışma Gönüllüleri noktalarımızda günlük 10 ton su üreten su arıtma tesis- lerimizle yaşanılan bu soruna çözüm üretmeye çalışıyoruz. Son derece çözülebilir olan bu sorunu halledememek siyasi iktidarın halkın kaynaklarını halk için kullanmama yönündeki siyasi tercihi. Kısa sürede yapılabilecek bir adım olarak, her köye ve mahalleye su arıtma sistemleri kurulabilecekken, bu adımlar atılmadı. Sıcakların en yoğun olduğu günlerde saatlerce, günlerce susuz, elektriksiz yaşama zorlanmak bir yandan sağlık sorunlarını artırırken, bir yandan da yemek, temizlik gibi en temel yaşamsal ihtiyaçların karşılanamamasına da neden oluyor. Biz, yıkılan tüm kentlere bir söz verdik. Dayanışma için yaralarımızı birlikte sarmak halk için halkla birlikte çözüm üretmek için buradayız.”