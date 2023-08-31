Susuzluk tehdidi kentleri sarıyor

Yağışların azalması ve barajların durumu belediyeleri harekete geçirdi. Peş peşe su tasarrufu çağrıları yapılırken İSKİ yeni kararlar aldı: Bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin su kullanımı durduruldu.

Haber Merkezi

İklim krizi ve beraberindeki kuraklık, aşırı su tüketimi ve hatalı şehir politikaları başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde su krizine yol açıyor. Bahar aylarında azalan yağışlar, yazın da sevindirmedi. Temmuz ve ağustos da geçen yıllara göre yağışlar düştü.

Kış aylarında kar yağışın, bahar ve yaz ayında da yağmurun azalması barajlarda alarm vermeye başladı. Ayrıca sıcaklıkların rekor kırmasıyla birlikte barajlardaki buharlaşma riskini artırdı. Çeyrek asırlık AKP iktidarı krize dönüşecek su sorununa seyirci kalırken bir yandan da ormanları, sulak alanları sermayeye teslim ediyor.

Derinleşen su krizine ilişkin belediyeler peş peşe su tasarrufu çağrısı yaptı. Haftalardır çağrılarını sürdüren, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), son olarak tedbir aşamasına geçti. İSKİ, bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin su kullanımlarının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

YÜZDE 30’UN ALTINDA

İSKİ’den yapılan yazılı açıklamada, dünyadaki yaygın uygulama ve Türkiye’de yürürlükte olan mevzuat gereği su ve kanalizasyon idarelerinin ana görevinin öncelikle insani tüketim amaçlı içme ile kullanma suyu ihtiyacının karşılanması olduğu, su kaynaklarının yeterli olması halinde diğer çevresel su taleplerinin karşılandığı belirtildi. Açıklamada, yaz aylarıyla beraber ortalama günlük su tüketiminin de geçen yılların ortalamasının çok üzerine çıkıp 3 milyon 500 bin metreküp seviyesine ulaştığı, barajlardaki güncel doluluk oranının ise dün itibarıyla yüzde 29,49 oranına gerilediği belirtildi. Yaşanan olağanüstü kuraklığa karşı hayati önem taşıyan su kaynaklarının korunması, suyun verimli kullanılması ve su israfının önlenmesi amacıyla İSKİ’nin, kentsel su yönetiminin gerektirdiği tüm önlemleri aldığı ve vatandaşlara kesintisiz içme suyu temin edilmesi için var gücüyle çalıştığı aktarıldı. Son olarak, barajlarda su rezervlerinin istenilen seviyelere ulaşması halinde alınan kararın gözden geçirileceği ve bahçe sulama aboneliklerinin su kullanımına yeniden izin verileceği bildirildi.

Geçen hafta, "İSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı’nın tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu Kanal İstanbul’un su sorununu büyüteceğine dikkat çekti: "Bizim projeksiyonumuz, 21 milyonu aşan bir nüfusa göre 2053 yılını planlamak. Bunun içinde ne var? İstanbul’un şu anki mevcut gelişimi var ama bunun içinde Kanal İstanbul belası yok, Kanal İstanbul diye bir kavram yok, olamaz çünkü. Mesela az önce bahsettiğim Avrupa Yakası’ndaki temel su ihtiyacının ne kadar yüksek olduğu oranından bakışla, Sazlıdere yok edilemez. Kanal İstanbul, Sazlıdere Barajı’nı yok eden bir kavram."

ÇAĞRILAR PEŞ PEŞE

İstanbul dışında birçok belediye de su tasarrufuna ilişkin çağrıları sürülüyor. İzmir, Adana,Tekirdağ, Diyarbakır, Bingöl, Bursa ve Gümüşhane belediyeleri de son 2 aydır sık sık çağrıda bulundu.