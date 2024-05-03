Süt üretimi altı yılın en düşük seviyesinde

Ekonomi Servisi

Artan kırmızı et fiyatları hayvancılık sektöründe dengeleri bozdu. Sektör temsilcilerinin ‘‘Girdi maliyetleri arttı. Süt üreticileri hayvanlarını kesime gönderiyor’’ uyarıları dikkate alınmadı. TÜİK verilerine göre çiğ süt üretimi 6 yılın en düşük seviyesine gerilerken, kırmızı et üretimi arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022’de 21 milyon 563 bin 492 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2023’te yüzde 0,4 azalarak 21 milyon 481 bin 567 tona geriledi. 2020 yılında da 23,5 milyon ton olan çiğ süt üretimi sonraki yıllarda sürekli bir düşüş göstererek geçen yıl 21,5 milyon tona geriledi. Yine TÜİK verilerine göre, 2022 yılında 2 milyon 191 bin 625 ton olan kırmızı et üretimi, 2023 yılında yüzde 8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 ton olarak tahmin edildi.