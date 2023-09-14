Süt üretiminde keskin düşüş

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre içme sütü üretimi yüzde 19,8 azaldı.

TÜİK 2023 Temmuz’a ilişkin Süt ve Süt Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 16,3, inek peyniri üretimi yüzde 16, tereyağı üretimi yüzde 16 ve yoğurt üretimi yüzde 14,4 artarken; içme sütü üretimi yüzde 19,8 azaldı. Bir önceki ay 866 bin 632 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında yüzde 3,6 azalarak 835 bin 773 ton oldu. Bir önceki ay 105 bin 140 ton olan içme sütü üretimi temmuzda yüzde 2,8 azalarak 102 bin 203 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde, tereyağı üretimi yüzde 11,8 ve içme sütü üretimi yüzde 1,4 azaldı.

TÜİK'in kümes hayvancılığı verilerine göre, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,4, tavuk eti üretimi yüzde 3,3 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 1,1 artarken hindi eti üretimi yüzde 11,4 azaldı. Ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 4,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,5 ve hindi eti üretimi yüzde 8,7 azaldı.