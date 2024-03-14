Sütün karşılığı yoksa hayvan kesimleri artar

Ekonomi Servisi

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören mahallesinde büyükbaş hayvan besicisi Servet Başkaya, "Hayvancılıkta et ile süt birbirinden ayrılmayan ikilidir. Süt para kazanmadığı sürece, besilik hayvan üretimi azalır. Yıllardan beri bakanlığımız enflasyonunu düşüreceğim diye süt üreticisini zarar ettirdi. Süt üreticisi para kazanamadı. Böyle olunca hayvan kesimleri hızlı bir şekilde devam etti. Bugün etteki sıkıntının asıl nedeni son 5 yıldır ahırlardan kesilen hayvanlardır" dedi.

Aydın Kuyucaklı hayvan üreticileri, maliyetlerin artması ve et arzında yaşanan sıkıntıları dile getirdiler. Besici Servet Başkaya, "Süt üretiminde 1 litre süte bir buçuk kilo yem alabilmemiz lazım. Biz bunun adına yem paritesi diyoruz. Böyle olunca 11 lira hesap edildiğinde, sütün fiyatı 16,5 lira 17 lira arasında olması gerekir. Türkiye’de bu insanlarımız, bu dediğimiz ürünleri tamamen üretme kabiliyetine haizdir. Ancak yıllardan beri, Tarım Bakanlığı ve devletimiz tarımda kullanılan enerjiye, mazota, suya yeterince yatırım yapılmadı." ifadelerini kullandı.