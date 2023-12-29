Suudi Arabistan'da Atatürk pankartına izin çıkmadı: Süper Kupa finali iptal edildi

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali Atatürk tişörtlerine ve pankarta onay çıkmayınca iptal edildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçında, İstiklal Marşı'nın okunmasına izin verilmedi. Suudi yetkililer Cumhuriyetin 100. yılında iki takımın 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ile Mustafa Kemal Atatürk posteri ve tişörtü ile çıkma isteklerini de reddetti. Dün gece başlayan kriz sonrası iki kulüp yöneticileri hassasiyet gösterdi ve maça böyle çıkılacağı yönünde ısrar etti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN ORTAK TEPKİ

Galatasaray ve Fenerbahçe yine dün aldıkları kararla İstiklal Marşı'nın okunmaması ve Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti.

TFF, "DEZENFORMASYON" DEDİ

Krizle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" denildi.

ALİ KOÇ: ATATÜRK YOKSA TÜRKİYE YOK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, durum değerlendirmesi için TFF yetkililerinin konakladığı otelde bir araya geldi. Ali Koç toplantı öncesi, "Neler olacağını biz de bilmiyoruz. Çağırdılar biz de geldik" açıklamasını yaptı. Toplantıda takımların maça çıkma kararı aldığı iddia edilse de kriz aşılamadı. Al-Riyadh News haberine göre ricalar üzerine toplantıya gelen Ali Koç, “Ne demek Atatürk yok? Atatürk yoksa Türkiye yok, biz de yokuz, maç da yok” diyerek odayı terk etti.

"AKIŞTA YOK" GEREKÇESİ

Suud yetkililerin 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ile Atatürk tişörtlerine daha önce kesinleştirilen akışta yer almadığı gerekçesiyle onay vermedikleri belirtildi. Al-Awwal Park Stadı'nda Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları üzerine hoparlörlerden yüksek sesle müzik açıldı. Taraftarlar bu durumu ıslıklarla protesto etti.

SÜPER KUPA FİNALİ İPTAL EDİLDİ

İki takım kafilesi de 20.45'te oynanması planlanan maçın oynanacağı stadyuma geçmedi ve kamp yaptıkları otelde bekleyişlerini sürdürdü. TRT Spor'un haberine göre Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı tebliğ edildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, karşılaşmanın iptal edildiğini duyurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da "Maç iptal edildi, Otelde bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılı takımın soyunma odası boşaltıldı.

TAKIMLARIN TÜRKİYE'YE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Süper Kupa iptalinin ardından iki takımın da ülkeye dönmesi bekleniyor. Galatasaraylı futbolcuların dönüş hazırlıklarına başladığı ve uçak biletlerinin erkene alınması için görüşmelerin başladığı kaydedildi.