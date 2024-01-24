Suudi Arabistan'da ‘içki dükkanı açma' hazırlığı

Suudi Arabistan’da ülkedeki diplomatlar için içki dükkanı açmaya hazırlanıyor.

Suudiler başkent Riyad’da sadece gayrimüslim diplomatlara hizmet verecek içki dükkanı açmaya hazırlanıyor.

Reuters’ın ulaştığı belgeye göre müşterilerin bir mobil uygulama üzerinden kayıt yaptırması, dışişleri bakanlığından izin alması ve alışverişlerinde aylık kotalara uyması gerekecek.

Dükkanın, büyükelçiliklerin ve konsoloslukların bulunduğu diplomatik bölgede açılması bekleniyor.

Suudi Arabistan’da içki içenler, yüzlerce kırbaç, sınırdışı, para ya da hapis cezasına çarptırılabiliyor. Bu nedenle ülkede içkiye erişmek isteyenler “diplomatik posta” yolunu deniyor ya da karaborsaya başvuruyor.