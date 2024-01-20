Suudi Arabistan'da oynanan İtalya Süper Kupası'nda finalin adı belli oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Lazio'yu 3-0 ile geçen Inter, İtalya Süper Kupası'nda finalinde Napoli'nin rakibi oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen dörtlü İtalya Süper Kupası turnuvasında final Napoli ile Inter arasında oynanacak. Maç, 22 Ocak Pazartesi TSİ 22.00'da başlayacak.

Dün oynanan yarı final maçında Inter, Lazio'yu 3-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısını Inter, Marcus Thuram'ın 17. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Lautaro Martinez'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, farkı ikiye çıkardı.

Bu sezon dokuzuncu kez penaltı kullanan Hakan Çalhanoğlu, bu atışların tamamını gole çevirdi. Çalhanoğlu, Inter formasıyla toplamda kullandığı 14 penaltının tamamında gol attı.

Mücadelenin 79. dakikasında sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu, 81. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.

Skoru belirleyen golü ise Frattesi 87. dakikada attı. Perşembe oynanan diğer yarı finalde ise Napoli, Fiorentina'yı 3-0 yenmişti.