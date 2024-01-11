Suudi Arabistan'daki İspanya Süper Kupa finalleri olaylı başladı

İspanya Süper Kupa finalleri olaylı başladı. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanan Real Madrid-Atletico Madrid müsabakası öncesinde Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer için yapılan saygı duruşu yuhalandı. Geçmiş yıllarda Suudi Arabistan'a ilişkin sözleri ile gündem olan Alman futbolcu Toni Kroos ise her topla buluştuğunda tepki ile karşılaştı.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanan İspanya Süper Kupa finalleri olaylı başladı.

Al -Awwal Stadyumu'nda oynanan Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan Yarı Final müsabakasında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Franz Beckenbauer için yapılan saygı duruşu yuhalandı.

Karşılaşmada ayrıca Real Madrid'in Alman oyuncusu Toni Kroos da maç içerisinde topla buluştuğu anlarda seyirci tarafından tepki gördü.

34 yaşındaki oyuncu Suudi Arabistan'a ilişkin "Suudi Arabistan'da her şey para etrafında dönüyor. Ayrıca orada insan haklarının olmaması da gitmem için engel. Avrupa'da oynayabilecek futbolcuların oraya gitmesi bana komik geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

❌Real Madrid ile Atletico Madrid arasında Riyad'da oynanan İspanya Süper Kupa yarı final maçından önce Franz Beckenbauer için yapılan saygı duruşu ıslıklandı.pic.twitter.com/sdfmDkQoui — Tribun Dergi (@tribundergi) January 10, 2024

Normal süresi 3-3 sona eren karşılaşmada Real Madrid, Atletico Madrid’i uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle 5-3 mağlup etti ve finale yükseldi.

İspanya Süper Kupası'nda diğer yarı final müsabakasında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya gelecek.

ARDA GÜLER DE SÜRE ALDI

Arda Güler Real Madrid forması ile ikinci kez bir müsabakada yer aldı.

Güler, karşılaşmanın 112’nci dakikasında Federico Valverde’nin yerine oyuna girdi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunun Arda Güler, "Bugün ilk kupa maçımdı. Yarı finalde kazandığımız için çok mutluyum. Son 10 dakika oyuna dahil oldum. Çok mutluyuz kazandığımız için, burada çok iyi aile ve arkadaşlık ortamı var" dedi.

Fotoğraf: AA

Kendisine gösterilen destekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Arda şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten Türkiye'den de çok büyük bir destek var. Onlara çok teşekkür ederim. Bizi çok güzel günler bekliyor. Rakip fark etmez. Biz Real Madrid olduğumuz için kim gelirse gelsin kazanmak için oynayacağız. Umarım kupayı da alırız. Hayalimin daha çok başındayım. İnanılmaz gidiyoruz. Her kulvarda çok iyi gidiyoruz. Milli formayı çok özledim. Umarım yazın çok daha güzel olacak. Çok iyi jenerasyonumuz var."