Suudi Arabistan: Fitness öğretmeni kadına, ‘terörizm’ suçlaması

Suudi Arabistan, sosyal medyada popüler olan kadın fitness öğretmeni Manahel el-Otaibi'yi, "terörizm" suçlamasıyla 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kasım 2022 yılında gözaltına alınan el-Otaibi'nin ‘terör’ suçlamasıyla yargılanması gündem oldu. Riyad yönetimi Birleşmiş Milletler'e (BM) yazdığı bir mektupta fitness öğretmeni Manahel el-Otaibi'nin ‘terör suçlamasıyla yargılandığını teyit etti. Otaibi'ye yöneltilen terör suçlamalarının ayrıntısına ise girmedi. Suudi yönetimi, cezanın, Otaibi'nin internet üzerindeki faaliyetleriyle ilgisi olmadığını savundu.

DW Türkçe’nin haberine göre "Suudi hukukunda haklarını kullanma ve savunmanın suç olmadığının" altının çizildiği mektupta, "teröristlerin, faaliyetlerini, hak olarak gösterme suretiyle, bunları aklamanın kabul edilemeyeceği ve bunun bir çeşit terörist suçları meşrulaştırma teşebbüsü" olacağı kaydediliyor.

Instagram, Twitter ve Snapchat'te paylaştığı fitness videolarıyla tanınan Otaibi'nin, "krallığın adını yurt içi ve yurt dışında kötülemek, kamu düzeni ve toplumun gelenek ve göreneklerine karşı isyan çağrısı yapmak ve hukuk düzenine meydan okumak" suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Otaibi ayrıca "Hükümeti devir" ifadesini içeren bir hashtag kullanmış olmakla da suçlanıyor.

"TAMAMEN GİYİM KUŞAMI NEDENİYLE"

İnsan hakları savunucularına göre, Otaibi'nin hüküm giymesi, ülkede ifade özgürlüğünün sınırlarını gözler önüne seriyor.

Otaibi'nin davasını yakından izleyen Uluslararası Af Örgütü ve Londra merkezli insan hakları grubu ALQST tarafından yapılan ortak açıklamada, "Kendisine yöneltilen suçlamalar, tamamıyla giyim kuşam ve internet üzerinden ifade ettiği görüşleriyle ilgilidir" ifadelerine yer verildi. Suudi Arabistan'da geçerli olan erkek himayesine son verilmesi çağrılarında bulunan Otaibi, "uygunsuz kıyafetler" giymek ve "çarşaf (abaya) giymeden çarşıya çıkmak" gibi suçlamalara da maruz kalmıştı.

Otaibi'nin kız kardeşi Fouz'un da benzer suçlamalarla karşı karşıya olduğu ancak ülkeyi terk ettiği belirtiliyor.

Kadın hakları konusunda zayıf bir karnesi olan Suudi Arabistan'da son yıllarda kadınlara dair bazı adımlar atıldı. Örneğin 2018 yılından bu yana Suudi kadınların araba kullanmasına izin verilmesi, ülke için önemli bir adım olarak görülüyor.