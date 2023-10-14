Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme sürecini dondurdu

Suudi Arabistan, Gazze'de yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail ile normalleşme sürecini dondurdu.

Suudi Arabistan yönetimi, İsrail ile normalleşme müzakerelerini askıya aldı.

Euronews'in aktardığına göre, Suudi hükümetine yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki savaşın devam ettiği bir ortamda, Riyad'ın İsrail ile olası normalleşme görüşmelerini askıya almaya karar verdiğini söyledi.

DIŞ POLİTİKA GÖZDEN GEÇİRİLECEK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Orta Doğu turu kapsamında şu anda Riyad'da bulunduğunu belirten kaynak, Suudi Arabistan'ın "İsrail ile olası normalleşme görüşmelerini askıya almaya karar verdiğini ve ABD'li yetkilileri bu konuda bilgilendirdiğini" dile getirdi.

Reuters'a göre de konuya vakıf iki kaynak, Suudi Arabistan'ın ABD destekli İsrail ile ilişkileri normalleştirme planlarını rafa kaldırdığını ve dış politika önceliklerini hızla gözden geçirdiği bilgisini verdi.

Gazze merkezli Filistinli silahlı direniş grubu Hamas ile İsrail arasında devam eden savaş, aynı zamanda Suudi Arabistan'ı İran'la ilişki kurmaya itti.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, çatışmaların patlak vermesinin akabinde ilk telefon görüşmesini İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptı. Taraflara göre liderler arasındaki görüşme 45 dakika sürdü.

Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD destekli İsrail'le normalleşme görüşmelerinde gecikme yaşanacağını, Riyad'ın bunu ABD ile savunma anlaşmasını elde edebilme yolunda önemli bir koz olarak kullanacağını aktardı.