Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ABD Dışişleri Bakanı Gazze'yi görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi’nde 3 ayı aşkın süredir devam eden saldırıları ele aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi’nde 3 ayı aşkın süredir devam eden saldırıları ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman, ülkenin kuzeybatısındaki El-Ula kentinde ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar ile Gazze ve çevresinde yaşanan olaylara dair son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gazze Şeridi’nde 3 aydan uzun süredir devam eden İsrail saldırılarının durdurulması ve insani düzeydeki çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurgulayan Bin Selman, "Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi ve adil ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli koşulların sağlanması" çağrısında bulundu.

BLINKEN'DAN AÇIKLAMA

ABC News'ün haberine göre, Blinken, Ortadoğu ziyareti kapsamında, İsrail'e gitmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu. Blinken, görüşmelerin ortak noktasının; Gazze'nin istikrara kavuşması ve yeniden canlanmasına yardımcı olmak olduğunu vurguladı. Blinken, Suudi Arabistan'la yaptığı görüşmede, İsrail-Arap "normalleşmesi ve entegrasyonu"nun ele alındığını aktararak, bunun için "Gazze'de çatışmaların sona ermesi ve bir Filistin devletine giden uygulanabilir bir yolun" gerekli olduğunu dile getirdi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların başladığı Ekim 2023’ten bu yana 5’inci kez İsrail’e geldi.

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün ve Katar'ın ardından BAE'ye geçmişti.