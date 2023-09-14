Suudi Arabistanlı üst rütbeli 2 asker 'vatana ihanet' suçlamasıyla idam edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, biri yarbay diğer başçavuş olan 2 askerin 'vatana ihanet' gerekçesiyle idam edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'da biri yarbay diğeri başçavuş iki askerin "vatana ihanet" gerekçesiyle idam edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ordu mensubu iki rütbeli askerin "vatana ihanet" gerekçesiyle idam edildiği belirtildi.

Hava Kuvvetlerinden Yarbay Macid bin Musa ve Başçavuş Yusuf bin Hasan el-Azuni'nin yapılan yargılamada suçlu bulunarak Taif bölgesinde idam edildiği aktarıldı.

Askerlere, "savaş suçu, milli çıkarları ve askerlik onurunu korumamak ve benzeri şekillerde vatana ihanet etmek" suçlamalarının yöneltildiği kaydedildi.

Açıklamada, idam edilen kişilerin işledikleri suçlara ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

2022'DE 196 KİŞİ İDAM EDİLDİ

Suudi Arabistan 2021 yılında da vatan hainliği ve düşmanla işbirliğiyle suçlanan üç askeri idam etmişti.

Af Örgütü’ne göre geçen hafta Suudi Arabistan bu yıl içinde 100 kişiyi; 2022 yılında da 196 kişiyi idam etti.