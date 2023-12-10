Tabancasını temizlerken kendini vurdu

Kayseri'de bir kişi tabancasını temizlerken kendini vurdu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Güncel 10.12.2023 12:06 Giriş: 10.12.2023 12:06

Güncelleme: 10.12.2023 12:08 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA

Kayseri'de Melikgazi ilçesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde İbrahim Ö'nün evinde temizlediği tabancası birden ateş aldı. Elinden yaralanan İbrahim Ö.'nün ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.